В Перу шесть человек пострадали в результате сильного землетрясения

В результате инцидента был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре, пострадали здания трех учебных и трёх медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.

Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

Момент и последствия землетрясения в Перу попали на фото и видео

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в воскресенье на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.