В Перу шесть человек пострадали в результате сильного землетрясения

ВИНЬЯ-ДЕЛЬ-МАР (ЧИЛИ), 26 мая - РИА Новости. Шесть человек получили ранения в результате сильного землетрясения в Перу, сообщает портал Comercio со ссылкой на координатора центра чрезвычайных ситуаций Рикардо Сеихаса.
Восемнадцать зданий были полностью разрушены, 27 получили повреждения.
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В результате инцидента был нанесен ущерб дорожной инфраструктуре, пострадали здания трех учебных и трёх медицинских центров, два храма в регионах Сан Мартин и Амасонас.
Пожарные Перу сообщают о нарушениях электроснабжения в районах Юримагуас, Альто Амасонас, Лорето.
В пострадавшие регионы прибыл с визитом президент страны Мартин Вискарра.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в воскресенье на севере Перу. Подземные толчки зафиксированы в 07.41 по времени UTC (10.41 мск). Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.