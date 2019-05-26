В Болгарии два человека погибли в результате крушения небольшого самолета

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли в результате крушения небольшого самолёта недалеко от болгарского города Ихтиман в Софийской области, сообщает информационный портал Novinite.
Уточняется, что мужчина управлял самолётом, а женщина была пассажиром.
Сигнал о случившемся был получен около 11.30 утра (совпадает с мск). На место происшествия выехали две машины скорой помощи. Медики отметили, что оба тела сгорели.
На месте происшествия работают команды пожарных, полицейских и следственная группа по безопасности министерства транспорта.
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