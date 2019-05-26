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РИА Новости

Автомобильный фестиваль Moscow Classic

Вчера, 16:36
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В Подмосковье на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY состоялся седьмой автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 и первый этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

Автомобили перед заездом на международном любительском чемпионате на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix на автодроме Moscow Raceway в Московской области
1 из 12

В Подмосковье на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY состоялся седьмой автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 и первый этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В соревнованиях приняли участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года.

Автомобиль Rolls-Royce Silver Shadow во время торжественного открытия VII автомобильного фестиваля Moscow Classic на автодроме Moscow Raceway в Московской области
2 из 12

В соревнованиях приняли участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

На фестиваль приехали многие владельцы мотоциклов "Ява", так как в этом году известной марке исполняется 90 лет.

Участники парада классических автомобилей и мототехники на торжественном открытии VII автомобильного фестиваля Moscow Classic на автодроме Moscow Raceway в Московской области
3 из 12

На фестиваль приехали многие владельцы мотоциклов "Ява", так как в этом году известной марке исполняется 90 лет.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На площадке автодрома впервые прошел весенний "Мотовернисаж", на котором были представлены более 100 единиц ретротехники выпуска 20-х — 80-х годов. Некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

Автомобиль Жигули ВАЗ-2105 перед заездом на международном любительском чемпионате на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix на автодроме Moscow Raceway в Московской области
4 из 12

На площадке автодрома впервые прошел весенний "Мотовернисаж", на котором были представлены более 100 единиц ретротехники выпуска 20-х — 80-х годов. Некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

В первом этапе любительского чемпионата на исторических автомобилях было заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Белоруссии.

Автомобили Москвич Иж-412 на международном любительском чемпионате на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix на автодроме Moscow Raceway в Московской области
5 из 12

В первом этапе любительского чемпионата на исторических автомобилях было заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Белоруссии.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Кроме заездов "Жигулей", "Москвичей", "Волг", гоночных формул и иностранных ретромашин гостям показали выставку старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов.

После заезда на детских педальных автомобилях Дети рулят на автодроме Moscow Raceway в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix
6 из 12

Кроме заездов "Жигулей", "Москвичей", "Волг", гоночных формул и иностранных ретромашин гостям показали выставку старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

В первый день фестиваля состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества "Боевая классика". Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах.

Автомобиль Волга ГАЗ-24-10 на международном любительском чемпионате на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix на автодроме Moscow Raceway в Московской области
7 из 12

В первый день фестиваля состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества "Боевая классика". Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Во второй день прошел кибер-чемпионат Forza Motorsport - гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.

Участники гонки №1 Формула в рамках VII автомобильного фестиваля Moscow Classic на автодроме Moscow Raceway в Московской области
8 из 12

Во второй день прошел кибер-чемпионат Forza Motorsport - гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Гости фестиваля также могли прокатиться на "Дрифт такси" -  турбированных "Жигулях" с мощностью более 250 л.с.

Автомобиль Волга ГАЗ-24-10 на международном любительском чемпионате на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix на автодроме Moscow Raceway в Московской области
9 из 12

Гости фестиваля также могли прокатиться на "Дрифт такси" -  турбированных "Жигулях" с мощностью более 250 л.с.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

На площадке работало несколько детских зон. Все развлечения были направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах.

Заезд на детских педальных автомобилях Дети рулят в рамках международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix
10 из 12

На площадке работало несколько детских зон. Все развлечения были направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

С помощью костюмов, музыкального оформления и танцевальных перформансов была воссоздана атмосфера 50-60-70-х годов прошлого века.

Автомобиль Волга ГАЗ-24-10 в боксе автодрома Moscow Raceway в Московской области, где проходит международный любительский чемпионат на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix
11 из 12

С помощью костюмов, музыкального оформления и танцевальных перформансов была воссоздана атмосфера 50-60-70-х годов прошлого века.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Основная миссия фестиваля - сохранение истории автоспорта и автомобилестроения.

Автомобиль Волга ГАЗ-24-77 у бокса автодрома Moscow Raceway в Московской области, где проходит международный любительский чемпионат на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix
12 из 12

Основная миссия фестиваля - сохранение истории автоспорта и автомобилестроения.

© РИА Новости / Антон Денисов
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