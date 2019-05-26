В Подмосковье на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY состоялся седьмой автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 и первый этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
В Подмосковье на профессиональной гоночной трассе Moscow RACEWAY состоялся седьмой автомобильный фестиваль Moscow Classic 2019 и первый этап международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix.
В соревнованиях приняли участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года.
В соревнованиях приняли участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года.
На фестиваль приехали многие владельцы мотоциклов "Ява", так как в этом году известной марке исполняется 90 лет.
На фестиваль приехали многие владельцы мотоциклов "Ява", так как в этом году известной марке исполняется 90 лет.
На площадке автодрома впервые прошел весенний "Мотовернисаж", на котором были представлены более 100 единиц ретротехники выпуска 20-х — 80-х годов. Некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.
На площадке автодрома впервые прошел весенний "Мотовернисаж", на котором были представлены более 100 единиц ретротехники выпуска 20-х — 80-х годов. Некоторые экспонаты уникальны и существуют в единственном экземпляре.
В первом этапе любительского чемпионата на исторических автомобилях было заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Белоруссии.
В первом этапе любительского чемпионата на исторических автомобилях было заявлено более 150 спортсменов в возрасте от 18 до 80 лет из России, Германии, Латвии и Белоруссии.
Кроме заездов "Жигулей", "Москвичей", "Волг", гоночных формул и иностранных ретромашин гостям показали выставку старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов.
Кроме заездов "Жигулей", "Москвичей", "Волг", гоночных формул и иностранных ретромашин гостям показали выставку старинной техники и культовых моделей всевозможных автоклубов.
В первый день фестиваля состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества "Боевая классика". Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах.
В первый день фестиваля состоялся этап чемпионата по мокрому дрифту от сообщества "Боевая классика". Участники переделывали зимние болиды под мокрое покрытие и соревновались в виражах на классических машинах.
Во второй день прошел кибер-чемпионат Forza Motorsport - гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.
Во второй день прошел кибер-чемпионат Forza Motorsport - гонки на гоночных симуляторах с призовым фондом в полмиллиона рублей.
Гости фестиваля также могли прокатиться на "Дрифт такси" - турбированных "Жигулях" с мощностью более 250 л.с.
Гости фестиваля также могли прокатиться на "Дрифт такси" - турбированных "Жигулях" с мощностью более 250 л.с.
На площадке работало несколько детских зон. Все развлечения были направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах.
На площадке работало несколько детских зон. Все развлечения были направлены на знакомство детей с миром автоспорта и правилами безопасности на дорогах.
С помощью костюмов, музыкального оформления и танцевальных перформансов была воссоздана атмосфера 50-60-70-х годов прошлого века.
С помощью костюмов, музыкального оформления и танцевальных перформансов была воссоздана атмосфера 50-60-70-х годов прошлого века.
Основная миссия фестиваля - сохранение истории автоспорта и автомобилестроения.
Основная миссия фестиваля - сохранение истории автоспорта и автомобилестроения.