В Приморье локализовали пожар на траулере

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар на большом рыболовецком траулере, который загорелся у причала в Приморье, сообщил представитель регионального главка МЧС РФ.

В воскресенье в посёлке Преображение в трюме стоящего у причала большого морозильного рыболовного траулера начался пожар. Экипажа на борту судна нет. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды также нет, отмечали в МЧС.

"Локализация пожара в 18.46 (11.46 мск)", - сказал собеседник агентства, не уточнив площадь возгорания.