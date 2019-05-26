В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 14 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 14 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 11, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Хама – восемь, Алеппо – один, Латакия – один", - говорится в документе.