В Приморье загорелся рыболовный траулер

"В посёлке Преображение у причальной стенки произошел пожар на большом морозильном рыболовном траулере. Наблюдается горение в трюме судна. Экипажа на борту судна нет. Пострадавших нет. Угрозы загрязнения окружающей среды нет", - говорится в сообщении.