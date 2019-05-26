Трамп рассказал о прогрессе на торговых переговорах с Японией

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Японией проходят успешно.

"В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу", - заявил Трамп в Twitter

Он отметил, что ожидает многого на переговорах после парламентских выборов в Японии в июле.

Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с четырехдневным государственным визитом. Он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, они провели совместную игру в гольф.

Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.