Трамп рассказал о прогрессе на торговых переговорах с Японией

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Японией проходят успешно.
"В наших торговых переговорах с Японией наблюдается хороший прогресс. Большое внимание в них уделяется сельскому хозяйству и мясу", - заявил Трамп в Twitter.
Он отметил, что ожидает многого на переговорах после парламентских выборов в Японии в июле.
Президент США Дональд Трамп прибыл в субботу в Японию с четырехдневным государственным визитом. Он встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, они провели совместную игру в гольф.
Great morning of golf with Prime Minister @AbeShinzo at Mobara Country Club in Chiba, Japan! pic.twitter.com/EZeJ8znS51— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 мая 2019 г.
В ходе визита Трамп встретится с императором Нарухито, посетит матч по сумо и американскую военную базу. Трамп станет первым официальным гостем после того, как Хризантемовый трон занял император Нарухито. Церемония интронизации прошла 1 мая, с этого дня в Японии началась эра его правления, получившая название Рэйва.