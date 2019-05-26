Киев сократил подачу воды в ЛНР из-за аварии, заявили в республике

ЛУГАНСК, 26 мая — РИА Новости. Подача воды с подконтрольной Киеву Петровской насосной станции прекращена в девять населенных пунктов самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварии, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

"В связи с порывом на Петровском магистральном водоводе 25 мая прекращена подача воды от Петровской насосной станции в населенные пункты Луганск, Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что водоснабжение населенных пунктов будет осуществляться из источников города Луганска с ограничением на 60% от плановых объемов. Также в населенные пункты будет осуществлен подвоз питьевой воды. По данным государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Лугансквода", авария произошла на подконтрольной республике территории. Ремонтные работы запланированы на 27 мая.