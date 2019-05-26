В Красноярском крае трое детей и взрослый погибли при пожаре в доме

КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Трое малолетних детей и один мужчина погибли при пожаре в деревне Скворцово Шарыповского района Красноярского края, сообщает региональный главк МЧС.

"Погибли в огне мужчина из квартиры №1 и трое малолетних детей из квартиры №2", - говорится в сообщении.

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

Спасатели рассказали, как вести себя при пожаре в жилом доме

По информации ведомства, рано утром в воскресенье в деревне Скворцово в частном четырехквартирном доме произошел пожар. Площадь возгорания составила 72 квадратных метра. Возгоранию был присвоен первый ранг. К тушению привлекались десять человек и четыре единицы техники. Пожар ликвидирован, причины возгорания уточняются.