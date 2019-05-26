Экс-министр по Brexit и экс-лидер Палаты общин поборются за пост главы тори

По его данным, оба политика подчеркнули, что являются сторонниками Brexit и намерены обеспечить выход Великобритании из Европейского союза не позднее октября.

Таким образом, на данный момент о намерении побороться за пост лидера тори официально заявили уже семь политиков. Ранее, по данным телеканала, о намерении вступить в борьбу за пост главы партии заявили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, глава минздрава Мэтт Хэнкок, экс-глава МИД Борис Джонсон и экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. Кроме того, телеканал подчеркивает, что еще одним, восьмым претендентом может стать министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.