Экс-министр по Brexit и экс-лидер Палаты общин поборются за пост главы тори

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Экс-министр по Brexit Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом заявили о намерении побороться за пост лидера правящей Консервативной партии Великобритании, передает телеканал Sky News.
По его данным, оба политика подчеркнули, что являются сторонниками Brexit и намерены обеспечить выход Великобритании из Европейского союза не позднее октября.
Таким образом, на данный момент о намерении побороться за пост лидера тори официально заявили уже семь политиков. Ранее, по данным телеканала, о намерении вступить в борьбу за пост главы партии заявили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, глава минздрава Мэтт Хэнкок, экс-глава МИД Борис Джонсон и экс-министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. Кроме того, телеканал подчеркивает, что еще одним, восьмым претендентом может стать министр по делам окружающей среды Майкл Гоув.
В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.
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