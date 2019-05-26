27 мая: память Исидора Твердислова, Христа ради юродивого

Исидор Твердислов, Христа ради юродивый

Он родился в Германии, в окрестностях Бранденбурга, в семье богатых католиков-славян, еще подростком сбежал из дома и отправился странствовать. Над ним, как над любым бродягой, смеялись, издевались, случалось и били. Так доскитался он до России, до Ростова Великого, принял православие, построил себе на пустыре из хвороста шалаш, ночью молился, днем юродствовал и немножко спал.

По преданию, однажды Исидор вошел к Ростовскому князю, когда тот принимал у себя епископа, и попросил у одного из стражников воды напиться. Естественно, его вытолкали вон. А когда вода потребовалась князю, оказалось, что все бочки и другие сосуды пусты. Тогда князю рассказали, что приходил юродивый и как с ним обошлись. Он велел отыскать Исидора. Его нашли и привели. Он вошел с большой просфорой, отдал ее епископу, и все сосуды в доме оказались полными чистой родниковой водой.

Современники верили в пророческий дар блаженного, за что и прозвали его Твердисловом. Как-то, явившись на свадьбу князя Саввы Оболенского и княжны Дарьи Луховской, Исидор вручил жениху венок из полевых цветов со словами: "Вот тебе, князь, и архиерейская шапка". А через несколько месяцев, родив первенца, молодая княгиня внезапно умерла, и безутешный вдовец принял монашеский постриг с именем Иоасаф. Жизнь он окончил в сане архиепископа Ростовского.

О своей кончине блаженный Исидор знал заранее. Он мирно скончался в своем шалаше, на этом месте его и похоронили. А над могилой построили деревянный храм в честь Вознесения Господня, который потом заменили на каменный.