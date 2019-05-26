Регата, фейерверки и пляжи: в Геленджике открывается курортный сезон

Первый карнавал в Геленджике прошел еще в 1939 году, то есть 80 лет назад. Потом был большой перерыв, но в 1970-х годах традицию возродили. В этом году праздник, посвященный открытию курортного сезона, — 42-й по счету. В программе — торжественное шествие, выступления артистов, а вечером — концерт и фейерверк.