Регата, фейерверки и пляжи: в Геленджике открывается курортный сезон

Первый карнавал в Геленджике прошел еще в 1939 году, то есть 80 лет назад. Потом был большой перерыв, но в 1970-х годах традицию возродили. В этом году праздник, посвященный открытию курортного сезона, — 42-й по счету. В программе — торжественное шествие, выступления артистов, а вечером — концерт и фейерверк.
Первый карнавал в Геленджике прошел еще в 1939 году, то есть 80 лет назад. Потом был большой перерыв, но в 1970-х годах традицию возродили. В этом году праздник, посвященный открытию курортного сезона, — 42-й по счету. В программе — торжественное шествие, выступления артистов, а вечером — концерт и фейерверк.
В этом курортном городе на Кубани проходит много фестивалей. Есть и театральные (один из них, "Кварталы искусств", запланирован на конец июня), и экстремальные — например, Flyboard Weekend.
В этом курортном городе на Кубани проходит много фестивалей. Есть и театральные (один из них, "Кварталы искусств", запланирован на конец июня), и экстремальные — например, Flyboard Weekend.
Набережная Геленджика считается одной из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае. Ее длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.
Набережная Геленджика считается одной из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае. Ее длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.
Одно из самых любимых развлечений горожан и туристов — катание на велосипедах по специально выделенной на набережной велодорожке.
Одно из самых любимых развлечений горожан и туристов — катание на велосипедах по специально выделенной на набережной велодорожке.
Излюбленное место для фотографирования — цветочная клумба с "Алыми парусами". Неподалеку стоит бронзовая двухметровая Ассоль.
Излюбленное место для фотографирования — цветочная клумба с "Алыми парусами". Неподалеку стоит бронзовая двухметровая Ассоль.
Еще один популярный памятник в городе — "Белая невеста". На его фоне любят себя запечатлеть как новобрачные, так и участники карнавала, надевающие свадебные костюмы для развлечения.
Еще один популярный памятник в городе — "Белая невеста". На его фоне любят себя запечатлеть как новобрачные, так и участники карнавала, надевающие свадебные костюмы для развлечения.
Самые главные достопримечательности Геленджика, то, что привлекает туристов, — это горы и море. По словам местных жителей, чище всего вода в бухте в мае и июне.
Самые главные достопримечательности Геленджика, то, что привлекает туристов, — это горы и море. По словам местных жителей, чище всего вода в бухте в мае и июне.
В Геленджике много кафе и ресторанов с национальной кухней, где можно попробовать итальянские, японские, грузинские блюда. По словам опытных туристов, отдельное внимание стоит уделить, конечно же, морепродуктам.
В Геленджике много кафе и ресторанов с национальной кухней, где можно попробовать итальянские, японские, грузинские блюда. По словам опытных туристов, отдельное внимание стоит уделить, конечно же, морепродуктам.
Архитектурная достопримечательность города — створный маяк на набережной. Он был построен в 1897 году.
Архитектурная достопримечательность города — створный маяк на набережной. Он был построен в 1897 году.
Вечерний променад по набережной — обязательный пункт программы для отдыхающих. Днем рекомендуем поездку по канатным дорогам (их две) и морскую прогулку.
Вечерний променад по набережной — обязательный пункт программы для отдыхающих. Днем рекомендуем поездку по канатным дорогам (их две) и морскую прогулку.
Праздничный салют в честь открытия курортного сезона уже стал в Геленджике традицией.
Праздничный салют в честь открытия курортного сезона уже стал в Геленджике традицией.
Большой Геленджик — это свыше ста километров береговой линии с песчаными и галечными пляжами, живописная бухта, сосновые рощи. В 2018 году здесь отдохнуло около четырех миллионов туристов.
Большой Геленджик — это свыше ста километров береговой линии с песчаными и галечными пляжами, живописная бухта, сосновые рощи. В 2018 году здесь отдохнуло около четырех миллионов туристов.