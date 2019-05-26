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РИА Новости
Туризм

Регата, фейерверки и пляжи: в Геленджике открывается курортный сезон

Вчера, 08:00
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На Юге России открывается курортный сезон — одновременно в Краснодарском крае и Крыму. По этому случаю организована парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства", маршрут которой проходит от Геленджика до Севастополя вдоль Черноморского побережья. Кроме того, в первые выходные лета в Геленджике состоятся традиционный карнавал, концерты и фейерверк.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Первый карнавал в Геленджике прошел еще в 1939 году, то есть 80 лет назад. Потом был большой перерыв, но в 1970-х годах традицию возродили. В этом году праздник, посвященный открытию курортного сезона, — 42-й по счету. В программе — торжественное шествие, выступления артистов, а вечером — концерт и фейерверк.

Участники карнавального шествия по улицам Геленджика в честь открытия нового курортного сезона
1 из 12

Первый карнавал в Геленджике прошел еще в 1939 году, то есть 80 лет назад. Потом был большой перерыв, но в 1970-х годах традицию возродили. В этом году праздник, посвященный открытию курортного сезона, — 42-й по счету. В программе — торжественное шествие, выступления артистов, а вечером — концерт и фейерверк.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Георгий Зимарев

В этом курортном городе на Кубани проходит много фестивалей. Есть и театральные (один из них, "Кварталы искусств", запланирован на конец июня), и экстремальные — например, Flyboard Weekend.

Участники во время фестиваля водного экстрима Flyboard Weekend в Геленджике
2 из 12

В этом курортном городе на Кубани проходит много фестивалей. Есть и театральные (один из них, "Кварталы искусств", запланирован на конец июня), и экстремальные — например, Flyboard Weekend.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Набережная Геленджика считается одной из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае. Ее длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.

Набережная в Геленджике
3 из 12

Набережная Геленджика считается одной из самых живописных и протяженных в Краснодарском крае. Ее длина — 12 километров, при этом пешеходная зона — более восьми.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив

Одно из самых любимых развлечений горожан и туристов — катание на велосипедах по специально выделенной на набережной велодорожке.

Горожане катаются на велосипедах на набережной в Геленджике
4 из 12

Одно из самых любимых развлечений горожан и туристов — катание на велосипедах по специально выделенной на набережной велодорожке.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Излюбленное место для фотографирования — цветочная клумба с "Алыми парусами". Неподалеку стоит бронзовая двухметровая Ассоль.

Горожане фотографируются у цветочной клумбы с Алыми парусами в Геленджике
5 из 12

Излюбленное место для фотографирования — цветочная клумба с "Алыми парусами". Неподалеку стоит бронзовая двухметровая Ассоль.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Еще один популярный памятник в городе — "Белая невеста". На его фоне любят себя запечатлеть как новобрачные, так и участники карнавала, надевающие свадебные костюмы для развлечения.

Участница карнавала фотографируется возле памятника Белая невеста на набережной Геленджика
6 из 12

Еще один популярный памятник в городе — "Белая невеста". На его фоне любят себя запечатлеть как новобрачные, так и участники карнавала, надевающие свадебные костюмы для развлечения.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Самые главные достопримечательности Геленджика, то, что привлекает туристов, — это горы и море. По словам местных жителей, чище всего вода в бухте в мае и июне.

Геленджикская бухта
7 из 12

Самые главные достопримечательности Геленджика, то, что привлекает туристов, — это горы и море. По словам местных жителей, чище всего вода в бухте в мае и июне.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

В Геленджике много кафе и ресторанов с национальной кухней, где можно попробовать итальянские, японские, грузинские блюда. По словам опытных туристов, отдельное внимание стоит уделить, конечно же, морепродуктам.

Вид на море из кафе в городе Геленджик
8 из 12

В Геленджике много кафе и ресторанов с национальной кухней, где можно попробовать итальянские, японские, грузинские блюда. По словам опытных туристов, отдельное внимание стоит уделить, конечно же, морепродуктам.

© РИА Новости / Георгий Зимарев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Архитектурная достопримечательность города — створный маяк на набережной. Он был построен в 1897 году.

Геленджикский створный маяк Передний
9 из 12

Архитектурная достопримечательность города — створный маяк на набережной. Он был построен в 1897 году.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Вечерний променад по набережной — обязательный пункт программы для отдыхающих. Днем рекомендуем поездку по канатным дорогам (их две) и морскую прогулку.

Город-курорт Геленджик
10 из 12

Вечерний променад по набережной — обязательный пункт программы для отдыхающих. Днем рекомендуем поездку по канатным дорогам (их две) и морскую прогулку.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в честь открытия курортного сезона уже стал в Геленджике традицией.

Праздничный салют в честь открытия нового курортного сезона в Геленджике
11 из 12

Праздничный салют в честь открытия курортного сезона уже стал в Геленджике традицией.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Большой Геленджик — это свыше ста километров береговой линии с песчаными и галечными пляжами, живописная бухта, сосновые рощи. В 2018 году здесь отдохнуло около четырех миллионов туристов.

Вид на Толстый мыс в Геленджике
12 из 12

Большой Геленджик — это свыше ста километров береговой линии с песчаными и галечными пляжами, живописная бухта, сосновые рощи. В 2018 году здесь отдохнуло около четырех миллионов туристов.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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