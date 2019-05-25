И.о. главы Росреестра Дагестана задержали по делу о махинациях с землей

ПЯТИГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан по делу об участии в преступном сообществе, которое занималось махинациями с землей, сообщает следственное управление СК по Дагестану.

"Сегодня по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" задержан и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Дагестан Шамиль Гаджиев", - говорится в сообщении.

По данным СК, ранее был заключен под стражу на два месяца депутат Народного Собрания Дагестана Фикрет Раджабов, который на момент совершения преступления был начальником юридического отдела правового управления администрации Махачкалы. Кроме того, под домашний арест помещена специалист Росреестра Зулейхат Дагирова, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении еще двух фигурантов – специалиста Росреестра по Дагестану Рената Шихвеледова и кадастрового инженера Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Дагестану Абдулы Умаханова.

Также сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела следователь СК ходатайствовал перед судом об аресте имущества – более 300 объектов недвижимости, принадлежащих членам преступного сообщества на сумму около 20 миллиардов рублей.

Следственный комитет России в среду заявил, что возглавляемое бывшим начальником управления Росреестра по Дагестану Сафиюлой Магомедовым преступное сообщество, по оперативным данным, причинило ущерб на 370 миллионов рублей. Следствием установлено, что группировку создали в 2000 году для обогащения "путем проведения незаконных юридических действий с земельными участками", находящимися в муниципальной и федеральной собственности в Дагестане.