В Калининграде задержали 75-летнего карманника-рецидивиста

КАЛИНИНГРАД, 25 мая - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали 75-летнего карманника-рецидивиста, которого подозревают в краже 150 тысяч рублей, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.

По предварительным данным, подозреваемый, неоднократно судимый за карманные кражи 75-летний мужчина, заметил 60-летнюю женщину, которая снимала в банкомате крупную сумму наличных. Проследив за ней, рецидивист воспользовался моментом и вытащил кошелек с деньгами из сумки потерпевшей, когда она ждала автобус. Задержать злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения, установленные рядом с местом происшествия.

Похищенные деньги мужчина успел потратить.

"Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого, 75-летнего неоднократно судимого карманника, в краже более 150 тысяч рублей у калининградки. В настоящее время мужчина проверятся на причастность к совершению других аналогичных преступлений", - говорится в сообщении.