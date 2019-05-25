В Екатеринбурге высадили 2023 сосны и ели в поддержку заявки на Универсиаду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Волонтеры высадили 2023 сосны и ели в поддержку заявки Екатеринбурга на проведение Универсиады-2023, сообщает в субботу департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Участники акции сегодня восстановили вырубленный участок Шарташского лесопарка около Новосвердловской ТЭЦ и одновременно поддержали заявку Екатеринбурга на проведение Универсиады в 2023 году. Мы посадили ровно 2023 сосны и ели! Акция по лесовосстановлению продолжится: все лесничества области подготовили более 50 площадок для волонтеров. Площадки будут принимать желающих посадить свое дерево в лесу до конца мая, поскольку это зависит от погодных условий", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.

На посадочной площадке в Шарташском лесопарке площадью почти в два гектара сегодня работали более 150 волонтеров. Участники посадили саженцы крупномерного посадочного материала сосны, ели и лиственницы с закрытой корневой системой. В акции также приняли участие представители федеральных и областных государственных структур, студенты, общественные организации, школьники и просто горожане.

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников отметил, что Свердловской области как промышленному региону очень важно сохранить свой зеленый потенциал. "Во время всероссийской акции удается посадить до 400 тысяч деревьев по всей области. Находясь здесь, мы внесем свою лепту и в восстановление зеленого покрова Шарташаского лесопарка, где сегодня началась масштабная реконструкция. Лесопарк должен стать парком мирового уровня, где мы и наши дети и внуки будем отдыхать и заниматься спортом", - цитирует Чайникова департамент.

Собравшихся поприветствовал заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов. "Такие акции становятся двигателем постоянного экологического обновления территорий наших городов, поселков и деревень. Важно, что инициативу президента в этом вопросе активно поддерживают представители общественности", - приводятся в сообщении слова Кириллова.

Региональный проект по сохранению лесов является неотъемлемой частью национального проекта "Экология", созданный по инициативе президента РФ, уточняет департамент.