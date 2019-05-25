В Индонезии восстановили доступ к социальным сетям и мессенджерам

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Полный доступ к социальным сетям и мессенджерам в Индонезии, заблокированным на фоне массовых протестов, был восстановлен в субботу, сообщается на официальном сайте министерства коммуникаций и информации.

Правительство Индонезии в среду временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов.

"В субботу, 25 мая 13.00 министерство связи и информационных технологий нормализовало доступ к ограниченным функциям платформ социальных сетей и обмена мгновенными сообщениями. Доступ к фотографии и видеороликам был восстановлен в связи с тем, что обстановка теперь считается благоприятной", - говорится в заявлении министерства.

Беспорядки начались в столице Индонезии во вторник, сразу после объявления окончательных результатов всеобщих выборов. Сторонники проигравшего президентский сегмент выборов отставного генерала Прабово Субианто вышли на демонстрации, чтобы заявить о несогласии с опубликованными результатами. Они настаивали, что в день выборов и во время подсчета голосов были допущены многочисленные нарушения в пользу действующего президента Джоко Видодо, который избирался на второй срок. Избирком объявил, что Виодо набрал 55,5% голосов, а Субианто – 45,5%.