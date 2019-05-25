Цифровое телевидение стало доступно по всей Тамбовской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Цифровое телевидение доступно на всей территории Тамбовской области, даже в деревнях, где не ловит цифровой сигнал, поскольку власти договорились со спутниковыми операторами настроить там оборудование на льготных условиях и предоставить просмотр двух мультиплексов бесплатно для населения, заявил первый вице-губернатор региона Олег Иванов.

В субботу Тамбовская область присоединилась к акции "Запуск цифровых воздушных змеев". Запуск совместили с авиашоу. Событие прошло у памятника Марине Расковой.

Губернатор региона Александр Никитин сказал, что акция – праздник для всех, он символизирует новый этап в развитии телевидения в России и на Тамбовщине. К этому шагу регион полностью готов, отметил Никитин, все жители региона обеспечены качественным цифровым сигналом.

"Мы позаботились обо всех. Треть жителей Тамбовщины – пожилые люди. Для них главный источник информации, конечно, - телевизор. Мы не могли оставить жителей области без телевидения и старались им помочь: дарили цифровые приставки, настраивали оборудование, их поддерживали волонтеры", - прокомментировал глава региона.

Перед присутствующими также выступил первый вице-губернатор Олег Иванов, который выразил надежду, что 3 июня для всех тамбовчан станет обычным днём: люди не ощутят неудобств, ведь большинство из них уже смотрят 20 бесплатных телеканалов в отличном качестве.

"Они доступны даже жителям сёл, которые находятся вне цифрового сигнала – в этом нам помогли спутниковые операторы, установку и настройку оборудования они провели на льготных условиях и предоставили просмотр двух мультиплексов совершенно бесплатно", - подчеркнул Иванов.