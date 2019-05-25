Цифровое телевидение стало доступно по всей Тамбовской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Цифровое телевидение доступно на всей территории Тамбовской области, даже в деревнях, где не ловит цифровой сигнал, поскольку власти договорились со спутниковыми операторами настроить там оборудование на льготных условиях и предоставить просмотр двух мультиплексов бесплатно для населения, заявил первый вице-губернатор региона Олег Иванов.
В субботу Тамбовская область присоединилась к акции "Запуск цифровых воздушных змеев". Запуск совместили с авиашоу. Событие прошло у памятника Марине Расковой.
Губернатор региона Александр Никитин сказал, что акция – праздник для всех, он символизирует новый этап в развитии телевидения в России и на Тамбовщине. К этому шагу регион полностью готов, отметил Никитин, все жители региона обеспечены качественным цифровым сигналом.
"Мы позаботились обо всех. Треть жителей Тамбовщины – пожилые люди. Для них главный источник информации, конечно, - телевизор. Мы не могли оставить жителей области без телевидения и старались им помочь: дарили цифровые приставки, настраивали оборудование, их поддерживали волонтеры", - прокомментировал глава региона.
Перед присутствующими также выступил первый вице-губернатор Олег Иванов, который выразил надежду, что 3 июня для всех тамбовчан станет обычным днём: люди не ощутят неудобств, ведь большинство из них уже смотрят 20 бесплатных телеканалов в отличном качестве.
"Они доступны даже жителям сёл, которые находятся вне цифрового сигнала – в этом нам помогли спутниковые операторы, установку и настройку оборудования они провели на льготных условиях и предоставили просмотр двух мультиплексов совершенно бесплатно", - подчеркнул Иванов.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшемся 21 регионе пройдет 14 октября.