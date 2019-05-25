В Северной Осетии запустили 22 "цифровых" воздушных змея

ПЯТИГОРСК, 25 мая - РИА Новости. Зарядка и запуск 22 воздушных змеев прошли в Северной Осетии в знак готовности региона перейти на цифровое телевещание, сообщили в субботу РИА Новости в правительстве региона.

"Зарядку для волонтеров Ресурсного центра и учеников 7 школы провел министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов. В рамках акции участники запустили 22 воздушных змея с логотипами каналов, включенных в пакеты двух мультиплексов, цифровой бабочкой и с названием региона. Акция символизирует готовность региона к переходу на цифровое эфирное телевидение", - отметили в правительстве.

По данным властей, в акции приняли участие представители органов исполнительной власти, председатель комитета по делам печати и массовых коммуникаций Северной Осетии Юрий Фидаров, руководитель управления Северной Осетии по информационным технологиям и связи Алан Салбиев, представители филиала РТРС "РТПЦ РСО-А".