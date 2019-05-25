СК возбудил дело после гибели двух детей в пруду под Курском

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Следствие в Курской области возбудило дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели девятилетнего мальчика и его шестилетней сестры, которые в среду вечером отправились купаться на водоем и утонули, сообщает в субботу региональное управление СК РФ.

По данным управления МЧС по региону, 22 мая в необорудованном месте водосброса пруда рыбхоза "Сеймский" в селе Коренево пропали пришедшие купаться мальчик 2009 года рождения и его сестра 2013 года рождения. На место происшествия выехали спасатели, сотрудники полиции, работники скорой помощи и водолазы. В результате поисков на дне водоема были обнаружены тела детей. СК начал проверку обстоятельств случившегося.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.