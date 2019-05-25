Жители Пермского края запустили в небе над Камой "цифровых" змеев

ПЕРМЬ, 25 мая - РИА Новости. Жители Пермского края запустили на набережной Камы "цифровых" воздушных змеев в знак готовности к переходу региона на цифровое вещание, сообщает корреспондент РИА Новости из Перми.

В субботу Пермский край присоединился к всероссийской акции "Запуск цифровых воздушных змеев", приуроченной к переходу на цифровое телевещание и отключению аналоговой трансляции федеральных каналов, которое состоится 3 июня.

Площадкой для проведения акции стала городская набережная Перми. В небо над Камой поднялись 22 воздушных змея, запущенных волонтерами и известными спортсменами. Перед началом запуска змеев прошла "Цифровая зарядка", символ готовности к предстоящему отключению аналогового телевидения и возможности оказания всесторонней помощи гражданам.

"Пермский край полностью готов к переходу на цифровое вещание. Техническая возможность была создана в конце 2018, вещание двух мультиплексов уже осуществляется. Территория покрытия цифрового сигнала составляет почти 99%. Вопрос лишь за подготовкой абонентов", - сообщил во время проведения акции и.о. начальника управления развития инфраструктуры министерства информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Присутствующий на акции заместитель директора филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети "Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр" Михаил Капустин отметил, что цифровая сеть региона - это 54 современных объекта вещания, благодаря которым жители сельских территорий получат равные возможности по просмотру ТВ наряду с горожанами.

Принимавший участие в запуске змеев генеральный директор пермского баскетбольного клуба "Парма" Александр Башминов особо отметил, что с переходом на "цифру" появится возможность смотреть спортивные трансляции в хорошем качестве. "Мы будем видеть, наслаждаться и радоваться", - сказал Башминов.