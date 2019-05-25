Сенатор расценила заявление главы генштаба Украины по Крыму как агрессию

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации. Архивное фото

Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. Заявление главы генштаба Вооруженных сил Украины по Крыму носит явно агрессивный характер и свидетельствует о покушении на мир и спокойствие в крымском регионе, сказала сенатор от республики Ольга Ковитиди.

Ранее глава украинского генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Украина потеряла Крым задолго до 2014 года. Поэтому, по его мнению, сегодня необходимо завладеть умами крымчан, а физическое возвращение полуострова - это уже вопрос времени.

"Заявления глава генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака носят явно агрессивный характер и свидетельствуют о покушении на мир и спокойствие, которые царят в российском Крыму", - сказала РИА Новости Ковитиди.