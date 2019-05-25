Российские послы в Центральной и Восточной Европе встретились в Вене

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Послы России в странах Центральной и Восточной Европы обсудили перспективы развития отношений РФ с государствами региона, а также провели встречу с главой МИД Словакии, сообщили в МИД РФ.

Региональное совещание послов РФ состоялось 23-24 мая в Вене, в нем приняли участие первый замглавы МИД РФ Владимир Титов, главы российских дипмиссий в Австрии, Венгрии, Польше, Словакии, ФРГ, Чехии и Швейцарии, а также постоянные представители России при ОБСЕ и международных организациях в Вене.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о состоянии и перспективах развития отношений России с фокусными государствами региона, текущей ситуации в Европе и динамике международных дел. Обсуждены также практические аспекты жизнедеятельности наших посольств", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что участники совещания также встретились в Братиславе с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком.