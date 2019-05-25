В Средиземном море мальтийские военные спасли более 200 мигрантов

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Вооружённые силы Мальты спасли 216 мигрантов в ходе двух отдельных спасательных операций в Средиземном море поздно вечером в пятницу, сообщает газета Times of Malta

Уточняется, что мигранты пересекали Средиземное море на лодках. Среди них были несколько детей и по крайней мере одна беременная женщина.

Газета ссылается на представителя ВС Мальты, который отметил, что в ходе первой операции удалось спасти одну группу мигрантов. Направляясь обратно к берегу, спасательная команда получила второй сигнал бедствия и вернулась, чтобы провести вторую операцию.