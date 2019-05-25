Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-25T11:49Z
https://ria.ru/20190525/1554907162.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155490/71/1554907125_0:0:3189:1795_1036x0_80_0_0_bb7b90b6862f948203e2968c8126f0f2.jpg
РИА Новости

В Воронеже волонтеры запустили 22 "цифровых" воздушных змея

Вчера, 11:46
363
© РИА Новости / Виталий АньковЗапуск "цифровых" змеев в России
Запуск цифровых змеев в России
© РИА Новости / Виталий Аньков
Запуск "цифровых" змеев в России
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Хмурое небо и дождь не помешали волонтерам запустить в Воронеже воздушных змеев в честь перехода региона на цифровое вещание, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Утро 25 мая в Воронеже выдалось пасмурным. На Советской площади собрались несколько десятков молодых людей в майках волонтеров, с которыми мастер спорта России по тхэквондо Марина Попова и мастер спорта России по легкой атлетике Мария Рыбникова провели приуроченную к запуску воздушных змеев "зарядку с чемпионом". Перед зарядкой к участникам мероприятия обратился руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин.
Фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое телевещание
Вчера, 11:32
В Сочи переход на "цифру" отметили шоу аэростатов в Олимпийском парке
"Я хотел поблагодарить (тех), кто нашел время прийти поддержать это мероприятие и запустить воздушных змеев. Спасибо погоде, потому что мы думали, что будет дождь. Поэтому давайте организованно проведем мероприятие, зарядку и запустим змеев", - сказал Проскурин.
Едва закончилась зарядка, пошел дождь, и участники акции перебрались под козырек Воронежского концертного зала, чтобы достать своих змеев. Когда они пошли выпускать их, дождь уже закончился. Не все змеи слушались волонтеров, одни не желали подниматься в воздух, другие - кувыркались по земле. Наконец, все 22 змея (20 с логотипами телеканалов, один с логотипом цифрового телевидения и один с логотипом Воронежской области) взмыли в воздух с площадки у Покровского храма. В это время тучи разошлись, и выглянуло солнце.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре. В Воронежской области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня 2019 года.
С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.
110001
Обсудить 1
Переход на цифровое телевидениеВоронежРоссияОбщество
Рекомендуем
Певица Алсу
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
РИА
Новости
Советник президента Украины Андрей Богдан во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава администрации Зеленского пообещал России политику "кнута и пряника"
Петр Порошенко во время митинга в Киеве, Украина. 22 апреля 2019
На Украине возбудили новое уголовное дело против Порошенко
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
В команде Зеленского оценили отказ Рады рассмотреть законопроект президента
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Президент Украины Владимир Зеленский в рабочем кабинете
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Авиабаза Хмеймим в Сирии
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская. Архивное фото
Поклонская прокомментировала заявление Зеленского о Крыме
Саммит НАТО в Брюсселе
Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, во время заседания в Шевченковском районном суде города Киев. 22 июня 2018
Савченко рассказала, как увидела страх в глазах украинских депутатов
Джон Дэвисон Рокфеллер
Назван самый богатый человек в истории
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00В Якутии директора школы госпитализировали с ножевым ранением
05:46Абэ и Трамп провели пятую по счету совместную игру в гольф
04:30Мадуро поблагодарил Норвегию за содействие продвижению диалога с оппозицией
04:21Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского "знаменитым украинцем"
04:12У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
03:53Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
03:47В Иркутске ликвидировали пожар в торговом центре
03:38 В Иркутске загорелся торговый центр
03:30Эксперты рассказали о рисках затягивания ситуации с нефтепроводом "Дружба"
03:24Переплывший Атлантику в бочке француз раскрыл секрет отличной формы
03:21Роскосмос планирует повысить грузоподъемности "Ангары"
03:18Учитель планирует, что на Первом канале покажут сериал на основе "Матильды"
03:10Трамп заявил, что его не беспокоят последние пуски в КНДР
03:05Посол Украины пригрозил России "гамбургскими" санкциями из-за моряков
03:04Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу "Голос. Дети"
03:03Глава общества пасечников опроверг сообщения о массовой гибели пчел
02:45Японский журналист пожаловался на "дискомфорт" из-за Дня Победы в России
02:18Клишас: решение трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе нелегитимно
01:58Среди плененных в ДНР бойцов ВСУ оказался 54-летний солдат
01:47Зеленский станцевал на сцене с участниками шоу "Лига смеха"
Лента новостейМолния