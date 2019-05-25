В Воронеже волонтеры запустили 22 "цифровых" воздушных змея

ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Хмурое небо и дождь не помешали волонтерам запустить в Воронеже воздушных змеев в честь перехода региона на цифровое вещание, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Утро 25 мая в Воронеже выдалось пасмурным. На Советской площади собрались несколько десятков молодых людей в майках волонтеров, с которыми мастер спорта России по тхэквондо Марина Попова и мастер спорта России по легкой атлетике Мария Рыбникова провели приуроченную к запуску воздушных змеев "зарядку с чемпионом". Перед зарядкой к участникам мероприятия обратился руководитель департамента цифрового развития Воронежской области Дмитрий Проскурин.

"Я хотел поблагодарить (тех), кто нашел время прийти поддержать это мероприятие и запустить воздушных змеев. Спасибо погоде, потому что мы думали, что будет дождь. Поэтому давайте организованно проведем мероприятие, зарядку и запустим змеев", - сказал Проскурин.

Едва закончилась зарядка, пошел дождь, и участники акции перебрались под козырек Воронежского концертного зала, чтобы достать своих змеев. Когда они пошли выпускать их, дождь уже закончился. Не все змеи слушались волонтеров, одни не желали подниматься в воздух, другие - кувыркались по земле. Наконец, все 22 змея (20 с логотипами телеканалов, один с логотипом цифрового телевидения и один с логотипом Воронежской области) взмыли в воздух с площадки у Покровского храма. В это время тучи разошлись, и выглянуло солнце.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, 15 апреля на "цифру" перешли 20 регионов второй волны, включая Москву и Московскую область. Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако было принято решение продлить этот срок, и 21 регион перевести на "цифру" в октябре. В Воронежской области отключение аналогового телевещания произойдет 3 июня 2019 года.

С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагался только в платных пакетах.