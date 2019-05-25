Глава МИД Ирана назвал увеличение сил США на Ближнем Востоке угрозой миру

МОСКВА/ТЕГЕРАН, 25 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение США направить дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток представляет угрозу стабильной ситуации в регионе и "миру во всем мире", сообщает агентство Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что решение США направить дополнительно 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток представляет угрозу стабильной ситуации в регионе и "миру во всем мире", сообщает агентство IRNA

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы защитить уже имеющихся в регионе американских военных.

"Американцы выступили с таким заявлением с целью оправдать свои враждебные действия и создать напряженность на Аравийском полуострове",- сказал Зариф в интервью агентству по завершении двухдневного визита в Пакистан.

"Эти действия также представляют угрозу миру и стабильности во всем мире", - добавил он, отметив, что "этому необходимо противостоять".

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".