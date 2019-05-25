МЧС предупредило о дождях с градом и сильным ветром в КБР

НАЛЬЧИК, 25 мая - РИА Новости. Сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду ожидаются в ближайшие часы в Кабардино-Балкарии, они могут продлиться три дня, сообщает региональное ГУМЧС.

"В ближайшие один-три часа и до конца суток 25 мая и далее в течение суток 26 и 27 мая местами на территории Кабардино-Балкарии ожидаются сильный дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС, на реках республики возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход селей малого объема.