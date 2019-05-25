Охват населения Ростовской области эфирным цифровым ТВ составил 99,74%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая – РИА Новости. Охват населения Ростовской области сигналом эфирных телерадиоканалов цифровым ТВ составил 99,74%, остальное население получит доступ к 20 бесплатным каналам посредством спутниковой связи, сообщил журналистам министр информационных технологий и связи региона Герман Лопаткин.

В субботу в Ростове-на-Дону и еще 35 регионах страны состоялась акция "Запуск цифровых воздушных змеев". Волонтеры и жители Ростовской области запустили в небо 22 воздушных змея с логотипами федеральных телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. Кроме того, желающие приняли участие в "цифровой зарядке", которую провела официальное лицо физкультурно-спортивного комплекса ГТО в области Людмила Матуа. Акцию поддержала студия-школа Аллы Духовой Todes.

"Показатель по охвату населения цифровым ТВ в регионе сегодня составил 99,74%, что примерно на 1,3% превышает общероссийский показатель. По оставшимся 41 населенному пункту с частичным цифровым приемом принято решение о предоставлении 20 бесплатных каналов посредством спутниковой связи", - сказал он. Министр отметил, что задача сегодняшней акции "показать людям, что мы готовы к переменам и подтвердить готовность области к переходу в новую эпоху цифрового ТВ с сохранением традиций".