Приморские тигры Павлик и Елена ушли в амурскую тайгу

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая - РИА Новости. Отловленные в Приморье тигры Павлик и Елена вышли из временного вольера в Амурской области, куда их привезли для "мягкого выпуска", и преодолели существенное расстояние по тайге, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. Отмечалось, что взрослая самка ведет себя неадекватно - не боится света и крика людей. Мертвую собаку она тащила на большие расстояния, что нехарактерно для тигра. Ученые полагали, что у животного могут быть тигрята. В начале февраля 2018 года зверя поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. По данным ученых, у нее были проблемы с опорно-двигательной системой. Позже отловили двух ее тигрят, их также привезли в центр реабилитации. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Зеленогорска Красноярского края.

Павлика и Елену в транспортировочных клетках 15 мая привезли из Приморья в тайгу Амурской области, где их поместили во временный вольер. Это часть метода "мягкого выпуска". В четверг, 23 мая, специалисты дистанционно открыли ворота вольера, чтобы животные самостоятельно могли уйти в тайгу. К тиграм ученые не приближались, они получают данные с gps-ошейников, которые надеты на зверей.

"Тигры вышли из вольера и ушли на порядочное расстояние. Эта фаза прошла успешно. Сейчас ждем образования первых кластеров – это скопления точек, которые дадут нам понимание того, что тигры, возможно, успешно охотились. Как только получим первые кластеры, туда отправим специалистов, они определят, чем вызвано длительное нахождение тигра на одном месте. Было бы здорово, если бы это было связано с удачными охотами на копытных", - сказал собеседник агентства.