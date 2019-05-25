Самарская область отметила готовность к переходу на "цифру" запуском змеев

САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Двадцать два воздушных змея запустили в субботу в Самаре около стадиона "Самара Арена" в знак готовности региона к переходу на цифровое телевещание, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Акция стала олицетворением нового этапа развития телевидения – перехода на цифровое эфирное телевидение. Волонтеры запустили в небо воздушных змеев, брендированных логотипами телеканалов, которые доступны в составе мультиплексов цифрового телевещания, "цифровой бабочкой" и символикой Самарской области.

"Это, действительно, важнейшее событие в жизни нашей страны, технологический прорыв – мы переходим на цифровое телевещание… 99,3% нашего населения сегодня получают эту услугу, получают новые качественные сервисы… Я поздравляю вас с этим событием", - сказал на торжественной церемонии врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин.

Исполняющий обязанности руководителя филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" Марат Юсупов напомнил присутствующим, что 62 года назад в Самаре начало работать аналоговое телевидение. "Спустя 62 года мы подошли к новому технологическому прорыву – Самарская область вместе со всей страной переходит на "цифру"… Это говорит о том, что у нас будет неизменное превосходное качество сигнала, великолепная картинка, стереозвук. Я лишь только могу поздравить всех с этим событием", - сказал Юсупов.

В рамках акции также прошла "цифровая" зарядка, в которой приняли участие прославленные самарские спортсмены: олимпийская чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета 1996 года, многократная чемпионка мира и Европы Ольга Кузнецова и бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года в Афинах, неоднократная чемпионка Европы и призер чемпионатов мира по баскетболу Ольга Артешина.