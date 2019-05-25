В Томской области запустили "цифровых" змеев в рамках всероссийской акции

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Около 120 волонтеров и жители Томска в субботу приняли участие во всероссийской акции и запустили "цифровых" воздушных змеев, отметив готовность к переходу 3 июня на цифровое телевещание, сообщает обладминистрация.

Перед запуском змеев для томичей "цифровую" зарядку провели чемпионка России, Европы и мира по подводному спорту Анна Бер, рекордсменка и чемпионка России, Европы и мира по гиревому спорту Анастасия Никитина и чемпион России по кикбоксингу Илья Афонин. Затем волонтеры запустили в небо 22 воздушных змея — с символикой Томской области, логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового вещания, и змей с символом цифрового телевидения — "цифровой бабочкой".

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Участников акции поприветствовал начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области Максим Максимов. Он отметил, что волонтеры уже несколько месяцев активно помогают жителям региона настроить прием цифрового телесигнала. Всего в этой работе участвуют около 400 добровольцев.

"Цель нашей акции — привлечь внимание томичей и всех жителей области к скорому переходу с аналогового вещания на цифровое, напомнить, что до отключения аналогового сигнала осталось чуть больше недели", - привели в пресс-службе слова Максимова.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) построила в Томской области 35 передающих станций, цифровое телевидение доступно для 97% жителей региона. Оставшимся вне зоны охвата населенным пунктам власти региона помогают с приобретением спутникового оборудования.