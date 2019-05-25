Рябков прокомментировал развитие Пакистаном ракетной программы

"Страны, которые развивают свои ракетные программы, должны действовать, руководствуясь соответствующими международными обязательствами. Мы не видим препятствий для развития Пакистаном его ракетной программы", - сказал Рябков.

По его словам, есть определенный экспортный и контрольный режимы, которым страны следуют, есть обязательства в рамках подписанных документов. "Мы против мер, которые могли бы вести к эскалации обстановки, в том числе в таком чувствительном регионе, как Южная Азия, но в данном случае считаем, что каждое государство имеет суверенное право заботиться об обеспечении собственной безопасности", - подчеркнул дипломат.