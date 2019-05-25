Народная милиция ЛНР заявила о двух обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Украинские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
За сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра и стрелковое оружие", - сказали в пресс-службе ведомства.
20 мая, 15:38В ЛНР заявили, что уничтожили беспилотник силовиков
По данным оборонного ведомства республики, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Логвиново, Смелое.