В Новосибирске прошла акция по массовому запуску "цифровых" змеев

НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Двадцать два воздушных змея запустили в субботу в театральном сквере в центре Новосибирска в рамках всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое телевещание и отключению аналоговой трансляции, передает корреспондент РИА Новости с церемонии.

Мероприятие символизирует новый этап развития телевидения – переход на цифровое эфирное телевидение. Двадцать змеев оказались украшены логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. На одном из змеев изображена символика Новосибирской области, на еще одном змее – логотип перехода России на цифровое телевещание.

"Это огромный проект, который много лет готовили технические сотрудники, вещатели. Вместе с нами 3 июня 58 миллионов человек целиком и полностью переходят на "цифру". Это 36 регионов России. Надеюсь, что сегодняшняя "цифровая зарядка" – это решающий рывок, мы все перейдем на "цифру" и всем будет удобно, все получат 20 каналов в отличном качестве. Все будет четко", - сказал горожанам глава областного департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Анатолий Дюбанов.

В свою очередь, директор филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) "Сибирский РЦ" Александр Отцецкий сказал, что мероприятие важно для того, чтобы не остался ни один человек, который не знал бы, что 3 июня регион перейдет на цифровое телевещание.

"Действительно, мы очень долго занимались этой программой и сейчас уже большинство жителей Новосибирской области смотрит "цифру". Люди должны знать, что это большое благо и польза. Каждый житель сможет смотреть 20 каналов бесплатно", - сказал он.

Во время мероприятия для жителей и гостей Новосибирской области известные спортсмены региона, в числе которых олимпийская чемпионка по баскетболу Ирина Минх, призер Олимпиады по боксу Михаил Алоян, чемпион мира и России по плаванию в холодной воде Сергей Герасимов, провели "цифровую зарядку".