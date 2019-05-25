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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл прилетит в Страсбург, чтобы освятить русский храм

Вчера, 00:00
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© РИА Новости / Ольга ЛипичВид русского храма в Страсбурге, увенчанного трехметровым золоченым крестом
Вид русского храма в Страсбурге, увенчанного трехметровым золоченым крестом
© РИА Новости / Ольга Липич
Вид русского храма в Страсбурге, увенчанного трехметровым золоченым крестом. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 25 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет в субботу свой первый официальный визит в Страсбург (Франция). Его главные цели - освятить русский храм Всех Святых, построенный в самом сердце объединенной Европы, и встретиться с руководством Совета Европы.
"Великое освящение храма Всех Святых в Страсбурге состоится в воскресенье, 26 мая. Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие. Храм строился на протяжении долгих лет - и его освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции. В рамках визита запланированы также встречи предстоятеля Русской церкви с представителями Римо-Католической церкви и с руководством Совета Европы", - сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.
Как ожидается, в ходе трехдневного визита патриарх Кирилл встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Кроме того, предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.
Установка золоченого креста на купол русского православного храма в Страсбурге
2 июля 2017, 21:14Религия и мировоззрение
Над Страсбургом поднялся золоченый крест русского шатрового храма

Русский храм в столице Евросоюза

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов — Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".
Шатровый стиль, зародившийся на Руси в XVI веке, представлен в Москве такими шедеврами архитектуры, как ансамбль храма Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного на Красной площади. В храме Всех святых в Страсбурге отчетливо прослеживаются наиболее яркие традиции белокаменной шатровой архитектуры. В его основании лежит восьмерик, на котором покоится 15-метровый купол в форме шестигранного шатра, увенчанный золотой луковичной главкой. Храм украшен тремя ярусами закомар (арочными элементами, напоминающими языки пламени) с ажурными подзорами (золочеными металлическими орнаментами в отделке крыши). Уникальным решением стало создание внутри храма системы скрытых от глаза источников света, создающих образ "света Небесного".
Высота храма — 41 метр, длина — 30 метров, ширина — 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше. Автор проекта — московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями. Однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.
Представитель РПЦ при СЕ игумен Филипп (Рябых)
7 июля 2017, 13:58Религия и мировоззрение
Представитель РПЦ: русский храм в Страсбурге строится, несмотря на санкции

Представительство при Совете Европы

Как рассказал РИА Новости игумен Филипп (Рябых) - настоятель храма, идея его строительства родилась в начале 2000-х годов. Тогда, еще до каких-либо обострений в отношениях Запада и России, в 2003 году в Страсбурге появился русский православный приход Всех Святых, объединяющий выходцев из России, Украины и других стран постсоветского пространства, а также некоторых коренных западноевропейцев. Люди ориентировались не на политику, а на свои духовные потребности - просто хотели молиться, следовать своей вере, и, конечно, мечтали о храме.
Приход Всех святых в Страсбурге был создан в июне 2003 года в составе Корсунской епархии Русской православной церкви и зарегистрирован в органах местной власти в феврале 2004 года. В том же году решением Священного синода приходу был присвоен статус ставропигии (непосредственное подчинение патриарху) и при нем было основано представительство РПЦ в Страсбурге с поручением представлять позицию Московского патриархата в Совете Европы.
Представительство, возглавляемое настоятелем прихода отцом Филиппом, поддерживает постоянные контакты с руководством, генеральным секретарем и иными подразделениями Совета Европы, Парламентской ассамблеей Совета Европы и Страсбургским судом по правам человека. Главная задача представительства — доносить до чиновников СЕ официальную позицию Русской церкви по различным общественно значимым вопросам. Находясь в центре Европы, община Всех Святых стремится свидетельствовать о православии, культуре и общественных отношениях, сформированных на его основе.
Первым месторасположением прихода было небольшое помещение в центре, в котором и поныне проходят богослужения франкоязычной православной общины Страсбурга. С апреля 2007 года приход Всех святых переехал в другое арендованное и переоборудованное помещение (бывший гараж), в котором растущему приходу тоже стало тесно. В октябре 2007 года Страсбург посетили патриарх Московский и всея Руси Алексий II и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Кирилл (ныне — патриарх). Священноначалие РПЦ обратилось к властям города с просьбой о выделении приходу Всех Святых участка земли под строительство храма в традиционном русском стиле.
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Из истории строительства храма

Как отмечают в патриархии, с приходом на пост мэра Страсбурга Ролана Риса и его команды дело с выделением земли сдвинулось с мертвой точки. Так, в 2011 году муниципальный совет города единогласно принял решение предоставить Русской церкви землю для строительства храма и культурно-приходского центра на берегу канала Марн. Приход Всех Святых и мэря Страсбурга заключили договор об аренде земли на 99 лет с символической арендной платой в 15 евро в год.
Закладка первого камня в основание храма состоялась в сентябре 2014 года. Ее возглавил руководивший управлением Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ковчег, в котором хранились мощи этих почитаемых святых, находится в местечке Эшо под Страсбургом).
В 2017 году завершились основные строительные работы. Трехметровый золоченый крест, венчающий центральный купол храма, доставили из России, торжественно подняли при помощи крана и установили летом 2017 года, при большом стечении почетных гостей, русскоязычных прихожан и заинтересованных действом французов.
Возглавивший торжества руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям, ныне архиепископ Венский и Будапештский Антоний сказал тогда: "Мы все очень надеемся, что крест Господень будет напоминанием всем жителям Европы о тех христианских ценностях, которые лежат в основе европейской цивилизации. Будет напоминать о евангельских идеалах, которые должны лежать в основе нашей современной жизни".
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В 2017 году при храме Всех Святых открылся духовно-культурный центр. В здании центра, построенном отдельно на храмовой территории, расположены большая православная библиотека, зал для конференций и концертов, кабинеты для занятий, трапезная, комнаты для персонала храма и центра. В нем же проходят занятия приходской школы для детей.
Малое освящение храма Всех Святых совершил епископ Корсунский Нестор 23 декабря 2018 года. Начиная с этого дня, прихожане собираются на богослужения в новом храме. Сегодня община насчитывает уже около тысячи человек.

Пожертвования

Все строительные работы - как храма, так и духовно-культурного центра - велись за счет частных пожертвований. Те, кто делал именные пожертвования, вписаны в приходскую книгу памяти "Лепта" и о них совершается молитва. В книге насчитывается около тысячи имен. Пожертвования поступали из разных стран мира, а также из небольших населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Среди благотворителей есть французы, немцы, англичане, греки, румыны, сербы, албанцы.
При этом решающим в судьбе русского храма в Страсбурге его община считает участие всемирно известного музыканта, художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра России Владимира Спивакова. Благодаря его усилиям удалось найти основных жертвователей для строительства. Сам музыкант подарил приходу образ Тихвинской иконы Божией Матери XIX века и посвятил ему в 2016 году концерт Рождественского московского международного фестиваля.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)ЕвросоюзФранцияСтрасбургРоссия
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