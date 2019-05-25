Патриарх Кирилл прилетит в Страсбург, чтобы освятить русский храм

СТРАСБУРГ, 25 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начнет в субботу свой первый официальный визит в Страсбург (Франция). Его главные цели - освятить русский храм Всех Святых, построенный в самом сердце объединенной Европы, и встретиться с руководством Совета Европы.

"Великое освящение храма Всех Святых в Страсбурге состоится в воскресенье, 26 мая. Это долгожданное и радостное для прихожан Русской православной церкви во Франции событие. Храм строился на протяжении долгих лет - и его освящение станет новым этапом в жизни православной общины Франции. В рамках визита запланированы также встречи предстоятеля Русской церкви с представителями Римо-Католической церкви и с руководством Совета Европы", - сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Как ожидается, в ходе трехдневного визита патриарх Кирилл встретится с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом и постоянными представителями стран-членов СЕ, с комиссаром по правам человека СЕ Дуней Миятович, мэром Страсбурга Роланом Рисом, архиепископом Люком Равелем. Кроме того, предстоятель Русской церкви посетит концерт хора Киевских духовных школ.

Русский храм в столице Евросоюза

Белокаменный шатровый храм Всех Святых расположился в живописном районе Страсбурга, где сливаются река Иль и канал Марн, в десяти минутах ходьбы от важнейших европейских институтов — Совета Европы, Страсбургского суда по правам человека и Европарламента. Он стал одной из культурных достопримечательностей города, подобно русским церквям в Париже, Ницце и Каннах. Некоторые уже называют его "жемчужиной" или "белым лебедем Страсбурга".

Шатровый стиль, зародившийся на Руси в XVI веке, представлен в Москве такими шедеврами архитектуры, как ансамбль храма Вознесения в Коломенском и собор Василия Блаженного на Красной площади. В храме Всех святых в Страсбурге отчетливо прослеживаются наиболее яркие традиции белокаменной шатровой архитектуры. В его основании лежит восьмерик, на котором покоится 15-метровый купол в форме шестигранного шатра, увенчанный золотой луковичной главкой. Храм украшен тремя ярусами закомар (арочными элементами, напоминающими языки пламени) с ажурными подзорами (золочеными металлическими орнаментами в отделке крыши). Уникальным решением стало создание внутри храма системы скрытых от глаза источников света, создающих образ "света Небесного".

Высота храма — 41 метр, длина — 30 метров, ширина — 15 метров. Он рассчитан на 300 человек, но может вместить и больше. Автор проекта — московский архитектор Дмитрий Пшеничников, реализацией проекта руководил французский архитектор Мишель Арнольд. Строительные работы велись местными предприятиями. Однако купола, кресты, шатер и апсида храма были изготовлены в России.

Представительство при Совете Европы

Как рассказал РИА Новости игумен Филипп (Рябых) - настоятель храма, идея его строительства родилась в начале 2000-х годов. Тогда, еще до каких-либо обострений в отношениях Запада и России, в 2003 году в Страсбурге появился русский православный приход Всех Святых, объединяющий выходцев из России, Украины и других стран постсоветского пространства, а также некоторых коренных западноевропейцев. Люди ориентировались не на политику, а на свои духовные потребности - просто хотели молиться, следовать своей вере, и, конечно, мечтали о храме.

Приход Всех святых в Страсбурге был создан в июне 2003 года в составе Корсунской епархии Русской православной церкви и зарегистрирован в органах местной власти в феврале 2004 года. В том же году решением Священного синода приходу был присвоен статус ставропигии (непосредственное подчинение патриарху) и при нем было основано представительство РПЦ в Страсбурге с поручением представлять позицию Московского патриархата в Совете Европы.

Представительство, возглавляемое настоятелем прихода отцом Филиппом, поддерживает постоянные контакты с руководством, генеральным секретарем и иными подразделениями Совета Европы, Парламентской ассамблеей Совета Европы и Страсбургским судом по правам человека. Главная задача представительства — доносить до чиновников СЕ официальную позицию Русской церкви по различным общественно значимым вопросам. Находясь в центре Европы, община Всех Святых стремится свидетельствовать о православии, культуре и общественных отношениях, сформированных на его основе.

Первым месторасположением прихода было небольшое помещение в центре, в котором и поныне проходят богослужения франкоязычной православной общины Страсбурга. С апреля 2007 года приход Всех святых переехал в другое арендованное и переоборудованное помещение (бывший гараж), в котором растущему приходу тоже стало тесно. В октябре 2007 года Страсбург посетили патриарх Московский и всея Руси Алексий II и глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Кирилл (ныне — патриарх). Священноначалие РПЦ обратилось к властям города с просьбой о выделении приходу Всех Святых участка земли под строительство храма в традиционном русском стиле.

Из истории строительства храма

Как отмечают в патриархии, с приходом на пост мэра Страсбурга Ролана Риса и его команды дело с выделением земли сдвинулось с мертвой точки. Так, в 2011 году муниципальный совет города единогласно принял решение предоставить Русской церкви землю для строительства храма и культурно-приходского центра на берегу канала Марн. Приход Всех Святых и мэря Страсбурга заключили договор об аренде земли на 99 лет с символической арендной платой в 15 евро в год.

Закладка первого камня в основание храма состоялась в сентябре 2014 года. Ее возглавил руководивший управлением Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, в день памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ковчег, в котором хранились мощи этих почитаемых святых, находится в местечке Эшо под Страсбургом).

В 2017 году завершились основные строительные работы. Трехметровый золоченый крест, венчающий центральный купол храма, доставили из России, торжественно подняли при помощи крана и установили летом 2017 года, при большом стечении почетных гостей, русскоязычных прихожан и заинтересованных действом французов.

Возглавивший торжества руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям, ныне архиепископ Венский и Будапештский Антоний сказал тогда: "Мы все очень надеемся, что крест Господень будет напоминанием всем жителям Европы о тех христианских ценностях, которые лежат в основе европейской цивилизации. Будет напоминать о евангельских идеалах, которые должны лежать в основе нашей современной жизни".

В 2017 году при храме Всех Святых открылся духовно-культурный центр. В здании центра, построенном отдельно на храмовой территории, расположены большая православная библиотека, зал для конференций и концертов, кабинеты для занятий, трапезная, комнаты для персонала храма и центра. В нем же проходят занятия приходской школы для детей.

Малое освящение храма Всех Святых совершил епископ Корсунский Нестор 23 декабря 2018 года. Начиная с этого дня, прихожане собираются на богослужения в новом храме. Сегодня община насчитывает уже около тысячи человек.

Пожертвования

Все строительные работы - как храма, так и духовно-культурного центра - велись за счет частных пожертвований. Те, кто делал именные пожертвования, вписаны в приходскую книгу памяти "Лепта" и о них совершается молитва. В книге насчитывается около тысячи имен. Пожертвования поступали из разных стран мира, а также из небольших населенных пунктов России, Украины, Белоруссии, Молдавии. Среди благотворителей есть французы, немцы, англичане, греки, румыны, сербы, албанцы.