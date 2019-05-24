Казань готова к проведению WorldSkills-2019, заявила Васильева

КАЗАНЬ, 24 мая - РИА Новости. Казань готова к проведению мирового чемпионата профессионального мастерства WorldSkills-2019, апробированы все коммуникации и оборудование, сообщила министр просвещения России Ольга Васильева в пятницу.

С 20 по 24 мая в Казани прошёл финал VII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Он стал тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который состоится 22-27 августа.

"Все готово. Апробированы все коммуникации, которые есть, все работает, готовы все помещения – прекрасные помещения, готово оборудование. Очень хорошие, я надеюсь, будут результаты", - сказала Васильева журналистам.

По мнению министра, площадка предстоящего мирового чемпионата профмастерства в Казани соответствует всем международным стандартам.

"И мы, конечно, надеемся, что VII российский чемпионат – это та стартовая площадка для 45-го всемирного чемпионата, где, очень хочется, чтобы мы победили", - добавила она.

Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет в Казани 22-27 августа. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,6 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) примерно из 70 стран. Лучших определят в более чем 50 компетенциях. Ожидается порядка 250 тысяч посетителей.