Минкомсвязи поблагодарило волонтеров, помогающих с переходом на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Минкомсвязи РФ благодарит тысячи волонтеров, которые помогали и продолжают помогать россиянам переходить на цифровое телевидение, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.
"Переход телевидения на "цифру" - это та задача, которая решается всем миром. У нас несколько десятков тысяч волонтеров работает, которые помогают людям в настройке цифрового оборудования. Мы очень благодарны всем нашим волонтерам, они делают большую и важную работу", - подчеркнул Волин.
В 2019 году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Первой на новый формат перешла Тверская область, 11 февраля к ней присоединились еще семь регионов страны. В рамках второй волны 15 апреля отключение аналогового телевидения произошло в 20 субъектах России, включая Москву и Московскую область. 3 июня на "цифру" перейдут 36 регионов, а финальная четвертая волна отключения "аналога" в оставшихся 21 регионе пройдет 14 октября.