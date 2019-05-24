Минкомсвязи поблагодарило волонтеров, помогающих с переходом на "цифру"

СОЧИ, 24 мая - РИА Новости. Минкомсвязи РФ благодарит тысячи волонтеров, которые помогали и продолжают помогать россиянам переходить на цифровое телевидение, сообщил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.

В пятницу в Сочи проходит фестиваль аэростатов, посвященный переходу на цифровое эфирное телевещание. Жители Краснодарского края и еще 35 регионов России уже 3 июня окончательно откажутся от аналогового сигнала и будут бесплатно принимать в цифровом эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и три радиоканала.

"Переход телевидения на "цифру" - это та задача, которая решается всем миром. У нас несколько десятков тысяч волонтеров работает, которые помогают людям в настройке цифрового оборудования. Мы очень благодарны всем нашим волонтерам, они делают большую и важную работу", - подчеркнул Волин.