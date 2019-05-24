В Пентагоне прокомментировали отправку новых сил на Ближний Восток

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Новые силы США на Ближнем Востоке носят оборонительный характер, они направляются туда для защиты уже находящихся в регионе американских войск, заявила помощник главы Пентагона Кэти Уилбаргер.
"Наша политика в отношении Ирана не меняется. Как ясно говорили президент и министр (обороны), мы не ищем конфликтов с Ираном. И мы не рассматриваем эти дополнительные силы как источник для враждебности, они оборонительные по своей сути", - сказала Уилбаргер журналистам.
Она отметила, что главной целью США является то, чтобы Иран "вернулся за стол переговоров".
В свою очередь представитель Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирал Майкл Гилдей сообщил, что из 1,5 тысячи военнослужащих около 600 будут обслуживать установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.
"В ближайшие недели мы направим дополнительные средства наблюдения и разведки, а также авиационные и инженерные подразделения для защиты наших сил", - добавил вице-адмирал.
Он также уточнил, что в составе сил будут самолёты и беспилотники для "отслеживания иранских крылатых ракет". Также в регион будет направлена дополнительная эскадрилья истребителей.
За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.