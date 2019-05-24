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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отправку американских военных на Ближний Восток

24 мая, 20:56
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отправленные на Ближний Восток военные США будут обслуживать геополитические интересы Соединенных Штатов в этом регионе, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США дополнительно отправят около 1,5 тысячи военнослужащих на Ближний Восток. По его словам, этот шаг направлен на то, чтобы защитить уже имеющихся в регионе американских военных.
"Обстановка (в регионе) будет по-прежнему напряженной. Потому что я не думаю, что эти военнослужащие будут играть роль в борьбе с терроризмом. Это обслуживание каких-то геополитических интересов США в этом регионе ... Эти военнослужащие, скорее всего, будут направлены для того, чтобы продвигать национальные интересы США", - сказал Красов РИА Новости.
"Американцы играют пока в не очень понятные игры, в том числе и явно иногда на стороне террористов", - добавил парламентарий, напомнив, что наибольшего успеха в борьбе с терроризмом добрились Россия, Сирия, Турция и Иран.
Акция протеста в Тегеране
15 мая, 15:38
Взять его на мушку! США грозят Ирану Ираком. И даже большеПосле того, как утечку про "120 тысяч военных США" для Ирана опровергли, стало ясно, на чью мельницу она была. А если бы ее не было, Трампу следовало бы ее придумать, чтобы опровергнуть ее именно так.
За последний месяц отношения между США и Ираном значительно обострились. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".
После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что Соединенные Штаты направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".
Президент США Дональд Трамп заявлял при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Тегеран не намерен вести войну с Соединенными Штатами, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
Корабли ВМС Ирана
26 апреля 2017, 13:24
США и Иран на грани войны? Трамп наконец нашел "удобного" врагаДо боестолкновения эсминца ВМС США Mahan с катером Корпуса стражей исламской революции дело, к счастью, не дошло. До обычного столкновения — тоже. Зато у Вашингтона будет повод для новых обвинений в адрес Тегерана.
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