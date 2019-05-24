Ле Пен назвала случившееся в Лионе терактом

Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Лидер французского "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен выразила поддержку пострадавшим при взрыве на пешеходной улице в Лионе.

"Направляю всю свою поддержку пострадавшим в результате взрыва в Лионе. Весь свет должен быть пролит на обстоятельства этого террористического акта", - написала политик в своем Twitter

В результате взрыва, который произошёл во втором округе Лиона, пострадали не менее 13 человек. По предварительной версии, на улице взорвался заминированный свёрток. Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи со случившимся.