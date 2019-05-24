Не менее 16 палестинцев пострадали в стычках с израильскими войсками в Газе

ГАЗА, 24 мая - РИА Новости. Не менее 16 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Шестнадцать палестинцев получили ранения сегодня (в пятницу - ред.) при столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава", - заявил он.

Согласно агентству " Маан ", палестинцы получили травмы различной степени тяжести из-за применения слезоточивого газа и резиновых пуль. Среди пострадавших был журналист и сотрудница медицинской службы.

Выступления продолжают более чем годовую череду протестных акций "Великого марша возвращения", которые проходят с участием тысяч жителей анклава, набирая наибольший размах по пятницам и регулярно перерастая в стычки с израильтянами.