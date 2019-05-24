ЦИК Украины утвердил план организации и проведения парламентских выборов

"Денег нет". Украинский эксперт о расходах на внеочередные выборы в Раду Роспуск Рады обойдется Украине в 300-400 млн долларов, считают в НБУ. Украинский эксперт Олег Соскин в эфире радио Sputnik оценил затраты еще выше и рассказал, могла бы Украина самостоятельно справиться с этой ситуацией.