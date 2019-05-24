В Венесуэле умер ребенок, не получивший лечение из-за санкций США

БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая – РИА Новости. Власти Венесуэлы сообщили о смерти еще одного ребенка, не получившего лечение из-за санкций США, ответственность за произошедшее они возложили на оппозицию, следует из заявлений чиновников в Власти Венесуэлы сообщили о смерти еще одного ребенка, не получившего лечение из-за санкций США, ответственность за произошедшее они возложили на оппозицию, следует из заявлений чиновников в Twitter

"К сожалению, умер один венесуэльский ребенок в ожидании трансплантации костного мозга, это следствие криминальной блокады со стороны США, которые запрещают перечислять средства итальянским медицинским учреждениям, с которыми PDVSA работала по таким срочным случаям", - написал глава МИД Хорхе Арреаса.

Denunciamos la lamentable muerte de un segundo niño que se encontraba a la espera de trasplante de médula ósea, cuya atención se vio impedida por la suspensión de facto del convenio PDVSA-ATMO generada por el bloqueo criminal impuesto por EEUU al pueblo de #Venezuela pic.twitter.com/EuTmvvjM5V — Larry Devoe (@LarryDevoe) 24 мая 2019 г.

В свою очередь, вице-президент Делси Родригес добавила, что "Гуаидо передал (нефтеперерабатывающую компанию - ред.) Citgo Соединенным Штатам, чтобы удовлетворить капиталистические интересы. Это воровство привело к гибели детей, которые пользовались медицинскими программами".

Ранее посол Венесуэлы в Египте Вилмер Омар Барриентос сообщил РИА Новости, что с того момента, как Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства, американские и европейские банки конфисковали и заморозили средства правительства Венесуэлы на миллиарды долларов. Были также заморожены средства государственной нефтяной компании страны, находящиеся на счетах в США.

Это негативно повлияло на систему здравоохранения страны. В качестве примера Барриентос привел блокировку платежа в 9 миллионов долларов со стороны ряда иностранных банков. Деньги, отметил дипломат, направлялись на расходы, связанные с проведением диализа. В итоге, заявил он, 15 тысяч больных остались без необходимого для них лечения.