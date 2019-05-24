Площадка "Открытая Москва" заработает на предпринимательском форуме столицы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Специальная площадка "Открытая Москва", на которой бизнесмены смогут напрямую обсудить вопросы развития предпринимательства с представителями правительства Москвы и руководителями профильных столичных организаций , будет работать 27 мая в рамках Московского предпринимательского форума, сообщает департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Консультировать предпринимателей будут министр правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков, а также главы Московского экспортного центра, ГБУ "Малый бизнес Москвы", ГБУ "Агентство инноваций Москвы", городского Фонда содействия кредитованию малого бизнеса.
Впервые проект "Открытая Москва" был представлен на форуме "Открытые инновации" в 2018 году, тогда площадку посетили более 250 человек.
"Московский предпринимательский форум, который мы запустили в прошлом году, показал себя как эффективная площадка для взаимодействия с бизнесом. Мы совместно с московскими предпринимателями целый год готовились к этому событию, чтобы сделать форум 2019 года еще масштабнее и полезнее для участников. "Открытая Москва" - новый сервис в рамках форума, который позволит предпринимателям задать самые актуальные вопросы и получить поддержку от представителей правительства Москвы", - приводятся в сообщении слова Фурсина.
Московский предпринимательский форум проходит в рамках Московской недели предпринимательства (27-31 мая).