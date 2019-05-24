Закон о запрете абортов в Алабаме оспорили в суде

ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости, Алексей Богдановский. Влиятельный Американский союз гражданских свобод (ACLU) объявил в пятницу, что подает в суд на власти штата Алабама из-за закона о запрете абортов.

К иску присоединился крупнейший исполнитель абортов в стране - Американская федерация планирования семьи.

"Мы бросаем вызов чрезмерному закону, который запрещает аборты практически во всех случаях и наказывает врачей сроком заключения до 99 лет за предоставление услуг", - говорится в заявлении. По подсчетам ACLU, это уже пятый в этом году закон, который де-факто запрещает аборты в том или ином штате США: соответствующие законы приняли Кентукки, Джорджия, Огайо и Миссисипи, ожидается запрет и в Миссури.

"Данный закон (в Алабаме - ред.) откровенно неконституционен, и ACLU не будет праздно наблюдать за тем, как политики, пользуясь повесткой дня президента (США Дональда) Трампа против абортов, используют наше здоровье и жизни для политических выгод", - заявила старший юрист ACLU Алекса Колби-Молинас.

По заявлению правозащитников, до вступления закона в силу аборты в Алабаме по-прежнему законны. "Данным иском мы добиваемся распоряжения суда, которое обеспечило бы, чтобы этот закон никогда не вступил в силу", - пояснил исполнительный директор ACLU в Алабаме Рэндалл Маршалл.

Закон, подписанный в мае губернатором Алабамы, должен вступить в силу через полгода, если его выполнение не заблокирует суд.