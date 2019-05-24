Мэрия Екатеринбурга допустила перенос сроков возведения храма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном затягивании сроков возведения храма святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, сообщает горадминистрация в пятницу.

"Проблемы подбора нового участка могут привести к затягиванию сроков реализации возведения собора, приуроченного к 300-летию основания Екатеринбурга", – приводятся в сообщении слова начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова.

По информации мэрии, все участки под строительство собора, предложенные в ходе общественных слушаний и сбора мнений на официальном портале Екатеринбурга, потребуют проведения дополнительного анализа и согласования с екатеринбургской городской думой.

Храмов пояснил, что перспективы развития территорий определяются генеральным планом, местным нормативно-правовым актом, правилами землепользования и застройки, а также документацией по планировке территории.

"Нужно понимать, что любая из предложенных площадок под размещение собора должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, а также в отношении земельного участка должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения. Вместе с тем, согласно утвержденной дорожной карте, ближайшее внесение изменений в генеральный план должно состояться в первом квартале 2020 года", – отметил руководитель подразделения.

Таким образом, по его словам, градостроительная подготовка рассматриваемых перспективных земельных участков может быть завершена только к концу второго квартала или даже к третьему кварталу 2020 года.

Вторая проблема – это наличие прав на земельные участки. "В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так уж и много, если не сказать больше, – их нет совсем. Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды: строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей. Таким образом, получить земельный участок можно только по итогам переговоров с собственником, который проявит добрую волю", - пояснил Храмов.