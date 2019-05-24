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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мэрия Екатеринбурга допустила перенос сроков возведения храма

24 мая, 18:06
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© Фото : public domainЗдание администрации Екатеринбурга на площади 1905 года
Здание администрации Екатеринбурга на площади 1905 года
© Фото : public domain
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Мэрия Екатеринбурга предупредила о возможном затягивании сроков возведения храма святой Екатерины, против строительства которого на месте сквера протестовали жители, сообщает горадминистрация в пятницу.
"Проблемы подбора нового участка могут привести к затягиванию сроков реализации возведения собора, приуроченного к 300-летию основания Екатеринбурга", – приводятся в сообщении слова начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Алексея Храмова.
По информации мэрии, все участки под строительство собора, предложенные в ходе общественных слушаний и сбора мнений на официальном портале Екатеринбурга, потребуют проведения дополнительного анализа и согласования с екатеринбургской городской думой.
Храмов пояснил, что перспективы развития территорий определяются генеральным планом, местным нормативно-правовым актом, правилами землепользования и застройки, а также документацией по планировке территории.
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"Нужно понимать, что любая из предложенных площадок под размещение собора должна соответствовать генеральному плану и правилам землепользования и застройки, а также в отношении земельного участка должна быть осуществлена градостроительная подготовка территории для размещения данного объекта религиозного назначения. Вместе с тем, согласно утвержденной дорожной карте, ближайшее внесение изменений в генеральный план должно состояться в первом квартале 2020 года", – отметил руководитель подразделения.
Таким образом, по его словам, градостроительная подготовка рассматриваемых перспективных земельных участков может быть завершена только к концу второго квартала или даже к третьему кварталу 2020 года.
Вторая проблема – это наличие прав на земельные участки. "В Екатеринбурге свободных площадок под требуемые задачи не так уж и много, если не сказать больше, – их нет совсем. Действующее законодательство не предусматривает возможность изъятия земельных участков для перспективного строительства, кроме изъятия под муниципальные нужды: строительство улично-дорожной сети и инженерных сетей. Таким образом, получить земельный участок можно только по итогам переговоров с собственником, который проявит добрую волю", - пояснил Храмов.
На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.
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Религия и мировоззрениеЕкатеринбургОбщество
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