Медведев пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пожелал выпускникам этого года удачи на предстоящих экзаменах.

Последний звонок отмечается в конце мая перед выпускными экзаменами. По данным Минпросвещения, в этом году в России заканчивают школы около 650 тысяч одиннадцатиклассников.

"В эти дни в школах по всей России для выпускников звенит последний звонок. Впереди - экзамены. Я желаю всем ребятам удачи", - написал Медведев в Facebook.