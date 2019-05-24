В Госдуму внесли проект о проведении эксперимента по квотированию выбросов

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о проведении в 2020-2024 годах в ряде регионов РФ эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"В целях обеспечения снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха в отдельных городских поселениях и городских округах (в том числе с внутригородским делением) провести в городских поселениях Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита (далее - территории эксперимента) эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ (за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух (далее - выбросы) на основе сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха (далее - сводные расчеты)", - говорится в проекте закона.