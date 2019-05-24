Зеленский встретился с представителями контактной группы по Донбассу

КИЕВ, 24 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу встретился с представителями Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, руководством Службы безопасности Украины и представителями объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Ранее Геращенко сообщила, что уходит в отставку с поста представителя Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы.

"Состоялась встреча представителей украинских гуманитарной группы ТКГ (трехсторонней контактной группы – ред.) в Минске с новоизбранным президентом Зеленским, на которой также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести", - сообщила Геращенко на своей странице в Facebook.

По ее словам, глава государства был поинформирован о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали представителя Киева в Минске, фамилиях и списках заложников и пропавших без вести.