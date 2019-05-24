Мэрия Екатеринбурга получила 7,5 тысячи предложений по месту для храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Администрация Екатеринбурга получила уже 7,5 тысячи предложений горожан по выбору площадки для строительства храма святой Екатерины, сообщает городская администрация.

Сбор предложений начался в понедельник. В среду сообщалось, что администрация Екатеринбурга получила около 6 тысяч обращений.

"В администрацию города Екатеринбург с 20 по 23 мая 2019 года поступило 7,5 тысячи обращений горожан с предложениями о возможных площадках для строительства собора во имя святой великомученицы Екатерины. Специалисты успели обработать уже 4,7 тысячи заявок", - говорится в сообщении.

Мэрия отмечает, что сбор предложений будет продолжаться до 29 мая включительно. По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма.

На прошлой неделе в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ Владимир Путин.