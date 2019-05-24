Слуцкий назвал премьерство Мэй разрушающим для отношений России и Британии

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Период премьерства Терезы Мэй в Великобритании стал разрушающим для российско-британских отношений, в таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно, однако остается надежда, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В пятницу Мэй объявила, что 7 июня уйдет с поста лидера Консервативной партии. Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

"Отставку Мэй предрекали давно, в этом плане она не стала неожиданностью. Заявление об уходе стало результатом как внутриполитического и внутрипартийного кризиса, так и ситуации вокруг Brexit", - сказал Слуцкий журналистам в пятницу.

Политик подчеркнул, что для российско-британских отношений период почти трехлетнего премьерства Мэй "стал разрушающим". Он напомнил, что именно ей был введен принцип "highly likely", ставший прецедентом для крупнейшего дипломатического скандала и очередных антироссийских санкций на основе фейков и бездоказательных обвинений.

"Надуманная интерпретация британским правительством истории с так называемым отравлением Скрипалей фактически подорвала основы всего международного права, нанесла огромный ущерб сотрудничеству с Россией по многим направлениям. В таком контексте говорить о дальнейших перспективах в отношениях Москвы и Лондона можно весьма осторожно. Мы надеемся, что хуже не будет, потому что хуже уже некуда", - заключил он.